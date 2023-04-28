Dolar
19.45
Euro
21.36
Altın
1,984.01
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,717.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Trambüs seferlerinin başlaması programında konuşuyor.
logo
Yaşam

Aydıntepe Göleti ilkbaharda da buzla kaplı

Bayburt'ta bulunan Aydıntepe Yaylası'ndaki gölet, ilkbahara rağmen buzla kaplı manzarasıyla dikkati çekiyor.

Beşir Kelleci  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
Aydıntepe Göleti ilkbaharda da buzla kaplı Fotoğraf: Beşir Kelleci/AA

Bayburt

Doğu Karadeniz'deki 2 bin 340 rakımlı yaylada yer alan Aydıntepe Göleti, kışın yüzeyinde oluşan buzları ve beyaz örtüsünü ilkbaharda da muhafaza ediyor.

Kent merkezinde hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu Bayburt'ta, temiz havası, sürekli esen rüzgarı ve rengarenk çiçekleriyle ilgi çeken Aydıntepe Yaylası ve buradaki gölet, kristal görüntüsüyle farklı güzellik sunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için gök gürültülü sağanak uyarısı
EGM, mağdurların yerinde ifade verebilmesi için "mobil ifade kiti" uygulamasını yaygınlaştıracak
Türkiye yılın ilk çeyreğinde 6 milyon 212 bin yabancı ziyaretçi ağırladı
Bakan Kirişci: 2023 yılı tarımsal destekleme bütçesi 57,6 milyar lira
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Aydıntepe Göleti ilkbaharda da buzla kaplı

Aydıntepe Göleti ilkbaharda da buzla kaplı

8 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa'da doğa ilkbaharla yeniden canlandı

Kırklartepe Barajı binlerce dekar araziyi suyla buluşturmaya hazırlanıyor

Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle dağ ve ormanlarda yabani çiçekler açtı

Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle dağ ve ormanlarda yabani çiçekler açtı
Baharla uyanan doğa Istranca Ormanları'nda renk cümbüşü sunuyor

Baharla uyanan doğa Istranca Ormanları'nda renk cümbüşü sunuyor
İlkbaharla canlanan Maden Deresi doğaseverleri bekliyor

İlkbaharla canlanan Maden Deresi doğaseverleri bekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet