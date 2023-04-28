Aydıntepe Göleti ilkbaharda da buzla kaplı
Bayburt'ta bulunan Aydıntepe Yaylası'ndaki gölet, ilkbahara rağmen buzla kaplı manzarasıyla dikkati çekiyor.
Bayburt
Doğu Karadeniz'deki 2 bin 340 rakımlı yaylada yer alan Aydıntepe Göleti, kışın yüzeyinde oluşan buzları ve beyaz örtüsünü ilkbaharda da muhafaza ediyor.
Kent merkezinde hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu Bayburt'ta, temiz havası, sürekli esen rüzgarı ve rengarenk çiçekleriyle ilgi çeken Aydıntepe Yaylası ve buradaki gölet, kristal görüntüsüyle farklı güzellik sunuyor.
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