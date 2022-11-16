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Yaşam

Evinin yolunun asfaltlanmasıyla hayata bağlandı

Kastamonu'da hayatını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdüren 41 yaşındaki Çetin Zorbozan'ın, evinin ana yolla bağlantısının asfaltlanmasıyla rahat hareket etmesi sağlandı.

Özgür Alantor   | 16.11.2022
Evinin yolunun asfaltlanmasıyla hayata bağlandı Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

İstanbul'da motosikletle kuryelik yaparken, 2018 yılında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Zorbozan, uzun süre hastanede tedavi gördü. Diyabet hastası da olan Zorbozan'ın iki bacağı dizinin üzerinden kesildi.

Maddi sorunlar yaşayan Zorbozan, 6 ay önce eşi ve 2 çocuğuyla Hanönü ilçesine bağlı Yenice köyündeki babaevine döndü. Burada babası ve ailesiyle yaşayan Zorbozan, evinden ana yola kadarki yaklaşık 200 metrelik bölümün düzgün olmaması nedeniyle akülü tekerlekli sandalyesiyle sokağa çıkarken zorluk çekti.

Köyde yolların asfaltlandığı sırada muhtar Kazım Zorbozan ve İl Genel Meclisi Üyesi Metin Yamalı, engelli vatandaşın evinin yolunda da inceleme yaptı.

Yaşadığı sorunun İl Özel İdaresine bildirilmesi üzerine Zorbozan'ın evinden ana yola kadarki bölümün de asfaltlanması kararı alındı. Yol, iş makinesiyle düzeltildikten sonra İl Özel İdaresi ekiplerince asfaltla kaplandı.

Çetin Zorbozan AA muhabirine, kazadan sonra bacaklarının kangren olması nedeniyle kesildiğini söyledi.

Babasıyla yaşadıkları evin önündeki yolun taşlı ve bozuk olduğunu belirten Zorbozan, "Sağ olsunlar, yolumuzu asfalt yaptılar. Akülü arabamla dışarıya çıkabiliyorum ama yollar çok taşlıydı, bozuk olduğu için bir yere gidemiyordum. Artık tekerlekli sandalyemle köy merkezine ineceğim, yakınlarımın yanına, eşime dostuma, camiye gidebileceğim. Dünyaya daha rahat açılmış gibi oldum. Yeniden hayata kavuştum." dedi.

Yolun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Zorbozan, "Valimiz yolumuzu yaptırdı. Valimize, İl Özel İdare Genel Sekreterimize teşekkür ederim." diye konuştu.

Zorbozan, evlerinin de eski olduğunu dile getirerek, "Evimiz 50 yıllık. Tuvaleti bana çok uygun değil. Ayaklarım olmadığı için ellerimle basarak girmek zorunda kalıyorum. Evimizin düzenlenmesi gerekiyor, bu konuda da destek bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Muhtar Kazım Zorbozan ise köy yollarının sıcak asfaltla buluştuğuna işaret ederek, "Çetin kardeşimiz toprak yolda aracıyla zorlanıyordu, biz de evinin önüne asfalt atılması talebinde bulunduk. Valimize, Özel İdare Genel Sekreterimize, Kaymakamımıza, İl Genel Meclisi üyelerimize teşekkür ediyorum. Engelli bir vatandaşımızın sorunu çözülmüş oldu." şeklinde konuştu.

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