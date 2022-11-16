Palandöken Dağı yeniden beyaza büründü
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın zirvesi, kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.
Erzurum
Geçtiğimiz haftalarda beyaz örtüyle kaplanan kayak merkezinin 3 bin 200 rakımlı Ejder Tepesi'nde kar yağışı etkili oldu.
Yağışı fırsat bilen bazı vatandaşlar da kayak merkezine gelerek fotoğraf çektirdi.
Palandöken ilçesindeki Abdurrahman Gazi Türbesi bölgesinde de kar yağışı etkili oldu.
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