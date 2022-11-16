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Yaşam

Palandöken Dağı yeniden beyaza büründü

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın zirvesi, kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.

Hilmi Tunahan Karakaya   | 16.11.2022
Palandöken Dağı yeniden beyaza büründü Fotoğraf: İsmail Hakkı Demir/AA

Erzurum

Geçtiğimiz haftalarda beyaz örtüyle kaplanan kayak merkezinin 3 bin 200 rakımlı Ejder Tepesi'nde kar yağışı etkili oldu.

Yağışı fırsat bilen bazı vatandaşlar da kayak merkezine gelerek fotoğraf çektirdi.

Palandöken ilçesindeki Abdurrahman Gazi Türbesi bölgesinde de kar yağışı etkili oldu.

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