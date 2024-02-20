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Yaşam

Erzurum'daki Narman Peribacaları’nda kar üstünde dörtnala gezi

Erzurum'un karla kaplı Narman ilçesindeki peribacalarına gelen ziyaretçiler, beyaz örtü üzerinde atlarını dörtnala koşturup gezinti yaptı.

Murat Kaya  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
Erzurum'daki Narman Peribacaları’nda kar üstünde dörtnala gezi Fotoğraf: Murat Kaya - AA

Erzurum

Şehir merkezine 90 kilometre uzaklıkta yer alan ve Amerika'daki ünlü Grand Kanyon ile benzerliği dikkati çeken peri bacalarında 12 ayrı kanyon bulunuyor.

Narman-Pasinler kara yolunun 7'nci kilometresinde yer alan peribacaları, bölgede bir süredir etkili olan yağışlar sonrası karla kaplandı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği peribacaları, yağan karla kırmızı-beyaz görünüme kavuştu.

Bölgenin önemli turizm potansiyelinin başında yer alan peribacalarına atlarıyla gelen bazı ziyaretçiler de dikkat çekti.

Atlarını kar üzerinde dört nala koşturan vatandaşlar, eşsiz manzarada keyifli vakit geçirdi.

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