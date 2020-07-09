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Spor

Milli binici Ömer Karaevli'den Belçika'da birincilik

Milli binici Ömer Karaevli, Belçika'nın Opglabbeek kentinde katıldığı yarışmada birinci oldu.

Sinem Er   | 09.07.2020
Milli binici Ömer Karaevli'den Belçika'da birincilik

Ankara

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ömer Karaevli, "CSI2, CSI1 ve Genç Atlar" yarışlarında "Gotham City PL" isimli atıyla, 135 santimetre kategorisi "Prijs Emerald - Breeding Stallion" yarışmasını ilk sırada tamamladı. Ömer Karaevli, 130 santimetre kategorisi, 7 yaşlı atlar "Prijs Stephez Horsetrucks" yarışında ise "Sunsetshine Z" isimli atıyla üçüncü sırada yer aldı.

Milli binici Derin Demirsoy ise 140 santimetre kategorisi, 8 yaşlı atlar "Prijs Thor Stables" yarışmasında "Caprice D'Elle" isimli atıyla ikinci oldu.

Yarışlar, 12 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek.

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