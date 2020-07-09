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Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etap yarışı Trabzon'da yapılacak

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etap yarışı, 17-19 Temmuz tarihlerinde Trabzon'da yapılacak.

Sinem Er   | 09.07.2020
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etap yarışı Trabzon'da yapılacak

Ankara

Türkiye Hava Sporları Federasyonunun (THSF) yaptığı açıklamada, 2019 yılı Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası sıralamasındaki ilk 20 pilotun katılımının öncelikli olacağı şampiyonanın 17-19 Temmuz tarihlerinde düzenleneceği ifade edildi.

Kayıt için başvuruların, "thsf.org.tr" internet sitesi üzerinden alınacağı belirtildi.

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