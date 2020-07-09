Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etap yarışı Trabzon'da yapılacak
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etap yarışı, 17-19 Temmuz tarihlerinde Trabzon'da yapılacak.
Ankara
Türkiye Hava Sporları Federasyonunun (THSF) yaptığı açıklamada, 2019 yılı Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası sıralamasındaki ilk 20 pilotun katılımının öncelikli olacağı şampiyonanın 17-19 Temmuz tarihlerinde düzenleneceği ifade edildi.
Kayıt için başvuruların, "thsf.org.tr" internet sitesi üzerinden alınacağı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.