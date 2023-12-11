Dolar
28.99
Euro
31.22
Altın
1,995.76
ETH/USDT
2,250.00
BTC/USDT
42,377.00
BIST 100
7,756.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde "Gençler için Meslek Sırları ve Kariyer Yönetimi" başlıklı programda konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Nahal Oz kentinden yayındayız
logo
Yaşam

Doğaseverler Van Gölü koylarında yürüyüş yaptı

Van'da yaklaşık 35 doğasever, Van Gölü koylarında yürüyüş yaptı, bölgenin güzelliklerini fotoğrafladı.

Hakan Sarı  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
Doğaseverler Van Gölü koylarında yürüyüş yaptı Fotoğraf: Hakan Sarı/AA

Van

Vadi Doğa Spor Kulübünce düzenlenen etkinlik kapsamında bir araya gelen doğaseverler, Gevaş ilçesi sınırlarındaki İnköyü ve Ağin koylarına gitti.

Bölgede yürüyüş yapan, doğayla iç içe zaman geçiren 35 kişi, Altınsaç Kilisesi'nin bulunduğu alanı gezdi, fotoğraf çekti.

Kulüp Başkanı Ömer Demez, İnköyü ve Ağin koylarının Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Bölgedeki koyların turizme kazandırılması amacıyla her yıl belirli dönemlerde yürüyüş ve gezi etkinliği düzenlediklerini belirten Demez, "Bu koylar, her mevsimde ziyaretçilerine ayrı güzellik sunuyor. Buraların turizme kazandırılması lazım. Bu güzel koylar, el değmemiş doğası, Van Gölü'nün eşsiz manzarası ve tarihi dokusuyla etkinliğimize katılan doğaseverleri büyüledi." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Bahar Cefa Yavuz da bölgenin görülmeye değer güzelliklerinin olduğunu dile getirerek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 85 milyonun her ferdini su verimliliği seferberliğimize desteğe çağırıyoruz
Atatürk'ün yatı Savarona öğrencilerin deniz eğitimlerinde kullanılacak
Bakan Uraloğlu: Kurye işletmecileri, teslim aldıkları gönderi için taşıma süresi taahhüdünde bulunmayacak
Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yüzde 86'sı yıkıldı

Benzer haberler

Doğaseverler Van Gölü koylarında yürüyüş yaptı

Doğaseverler Van Gölü koylarında yürüyüş yaptı

Renklerini bitkilerden alan yün ipler, tezgahlarda kilime dönüştürülüyor

Karayolları ekipleri, Doğu'daki 6 ilde 320 iş makinesiyle karla mücadele edecek

"Rotahane Projesi" ile Antalya'ya gelen heyet Kaleiçi'ni gezdi

"Rotahane Projesi" ile Antalya'ya gelen heyet Kaleiçi'ni gezdi
Dünyaya gelen bebeklerin kimlik başvuruları hastanede yapılıyor

Dünyaya gelen bebeklerin kimlik başvuruları hastanede yapılıyor
Van'da ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki eylemine bir aile daha katıldı

Van'da ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki eylemine bir aile daha katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet