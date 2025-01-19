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Yaşam

Erzurum'da sis bulutları "time lapse" tekniğiyle görüntülendi

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde oluşan sis bulutu, "time lapse" tekniğiyle kaydedildi.

Murat Kaya  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
Erzurum'da sis bulutları "time lapse" tekniğiyle görüntülendi

Erzurum

İlçede etkili olan ve görüş mesafesini düşüren sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu.

2 bin 380 rakımlı Gölyurt Geçidi'nden yerleşim yerlerini ve çevresindeki dağları kaplayan sis bulutu, hızlandırılmış "tıme lapse" tekniğiyle kaydedildi.

Çekimlerde ortaya eşsiz sis bulutu görselleri çıktı.

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