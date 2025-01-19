Erzurum'da sis bulutları "time lapse" tekniğiyle görüntülendi
Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde oluşan sis bulutu, "time lapse" tekniğiyle kaydedildi.
Erzurum
İlçede etkili olan ve görüş mesafesini düşüren sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu.
2 bin 380 rakımlı Gölyurt Geçidi'nden yerleşim yerlerini ve çevresindeki dağları kaplayan sis bulutu, hızlandırılmış "tıme lapse" tekniğiyle kaydedildi.
Çekimlerde ortaya eşsiz sis bulutu görselleri çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.