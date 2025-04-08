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Yaşam

Erzincan'da kütüphaneler 2024'te 351 bin okuyucuyu ağırladı

Erzincan'da hizmet veren 14 kütüphane geçen yıl, 199 bin 700 kitap ile 351 bin okuru ağırladı.

Emin Ferhat Sevilir  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Erzincan'da kütüphaneler 2024'te 351 bin okuyucuyu ağırladı

Erzincan

Valiliğin sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, 14 kütüphanenin bulunduğu kentte 2024'te, İl Halk Kütüphanesi 309 bin 500, Fatma Sertbaş Bebek ve Çocuk Kütüphanesi 3 bin 900 ve ilçelerdeki kütüphanelerde ise 37 bin 900 kişiye hizmet verildiği belirtildi.

Her yaştan vatandaşın kitaplara ulaşabilmesi için kente yeni kütüphanelerin açıldığı belirtilen açıklamada, "Kütüphanelerimizi dolduran kıymetli hemşehrilerimize, ilimizdeki kütüphane yatırımlarına verdikleri destek için Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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