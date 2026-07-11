Balıkesir'in Susurluk, Altıeylül ve Dursunbey ilçelerinde çıkan arazi yangınlarına ile İzmir'in Menemen ilçesinde tarım alanında başlayıp makiliğe sıçrayan yangına havadan karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'in 3 ilçesi ile İzmir'de çıkan yangınlara müdahale ediliyor Balıkesir'in Susurluk, Altıeylül ve Dursunbey ilçelerinde çıkan arazi yangınlarına ile İzmir'in Menemen ilçesinde tarım alanında başlayıp makiliğe sıçrayan yangına havadan karadan müdahale ediliyor.

Susurluk ilçesinin Ömerköy Mahallesi, Altıeylül ilçesinin Karakaya Mahallesi ve Dursunbey ilçesinin İstasyon Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgelere Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangınlar, 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangınların yerleşim yerlerine yakın olmadığı öğrenildi.

İzmir'de tarım alanından makiliğe sıçrayan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Menemen ilçesi Hasanlar Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle makiliğe sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraf : İzmir Orman Bölge Müdürlüğü/AA

Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Günaydamları Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 6 helikopter, 19 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Alanya'da zirai alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesi Çayarası Yaylası'nda zirai alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına çok sayıda arazöz ile orman işletme personeli müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınıp söndürülen yangın sonrası bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

Yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.