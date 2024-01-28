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Yaşam

Erzincan'da Girlevik Şelalesi kısmen buz tuttu

Erzincan'da etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle Girlevik Şelalesi kısmen buz tuttu.

Kemal Özdemir  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
Erzincan'da Girlevik Şelalesi kısmen buz tuttu Fotoğraf: Kemal Özdemir/AA

Erzincan

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan şelale, ziyaretçilerini cezbediyor.

Şelale, kışın suyunun büyük bölümünün donmasıyla oluşan buz sarkıtları, yazın ise serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle ayrı güzellik oluşturuyor.

Son yağışlarla karla kaplanan şelaleye gelen ziyaretçiler, şelalede kısmen oluşan buz sarkıtları arasında eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.

Ziyaretçilerden Orhan Coşkun, Kahramanmaraş’tan akrabaları ile birlikte Girlevik Şelalesi’ni ziyarete geldiklerini söyledi.

Girlevik Şelalesi’nin gezilmesi gereken önemli yerlerden biri olduğunu anlatan Coşkun, şöyle konuştu:

"Özellikle şelalede akan suyun sesi bile insana çok huzur veriyor. Gelen misafirlerimizin en çok gezmek istedikleri yer burası. Buranın bu kadar güzel olmasının sebebi ise tamamen doğal olması ve yapılaşmanın olmaması. Ben herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ediyorum."

Mehmet Coşkun ise Girlevik Şelalesi’nin korunması ve bakımının yapılması gerektiğini söyledi.

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