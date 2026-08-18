Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Terörsüz Türkiye sürecini biz bizzat şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte inşa ettik. Onlar olmadan bu süreç inşa edilemez." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye sürecini bizzat şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte inşa ettik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Terörsüz Türkiye sürecini biz bizzat şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte inşa ettik. Onlar olmadan bu süreç inşa edilemez." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, Terörsüz Türkiye Buluşmaları kapsamında Diyarbakır'da düzenlenen "Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası" programına katıldı.

Şehit yakınları, gaziler, gazi yakınları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderlerinin katıldığı programda konuşan Göktaş, Terörsüz Türkiye sürecinde şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin temel öncelikleri olduğunu belirtti.

Devletin, dün olduğu gibi bugün ve yarın da şehit yakınları ve gazilerin yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"Devletimiz her daim şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin yanında. Girdiğimiz bu süreç çok kritik bir süreç. Sadece bugün için değil, aslında yarın için de önemli. Bizim amacımız burada şehitlerimizin aziz hatıralarına, gazilerimizin kahramanlıklarına her daim sahip çıkmak. Burada onlarsız yürüyen bir süreç olmadı. Terörsüz Türkiye sürecini biz bizzat şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte inşa ettik. Onlar olmadan bu süreç inşa edilemez."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki kararlılığını da hatırlatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle 'Burada şehitlerimizin emanetlerine veya şehitlerimizin ruhlarına halel getirecek hiçbir sürecin içerisinde de olmadık, olmayacağız.'" ifadesini kullandı.

"Bu topraklar çok şehit verdi"

Terörden en çok etkilenen şehirlerden birinin Diyarbakır olduğunu belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu topraklar çok şehit verdi, çok kan aktı. Özellikle bu bölge terörden çok çekti. Bunun birebir şahitleri sizlersiniz. Ben size acınızı tekrar anlatmayacağım çünkü bu süreci, kaybı yaşayan bilir. Evladını, eşini toprağa verdikten sonra 'Vatan sağ olsun' der ama o acı yürekten hiçbir zaman silinmez. Bizler bunun bizzat şahidiyiz ama en çok da yaşayan bilir."

Bakan Göktaş, şehit ailelerinin, yaşadıkları büyük acılara rağmen Terörsüz Türkiye hedefinin yanında durduğunu ifade ederek, "Ailelerimiz o kadar acıya rağmen 'Biz yaşadık, başkaları yaşamasın, devletimize güveniyoruz' dedi." açıklamasını yaptı.

Süreç üzerinden, şehit ailelerinin hassasiyetleri üzerinden siyasi rant devşirmek isteyenler olduğuna dikkati çeken Göktaş, "Geçmiş acıları unutmamız mümkün değil ancak bundan sonra ne evlatlarımız ne torunlarımız benzer acılar yaşamasın diye uğraşıyoruz. Hamdolsun, bu topraklarda terör son buldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Şehit yakınları ve gazilerle yol yürümeye devam edeceğiz"

Türkiye'nin güvenliğini sınırlarının ötesinde de kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz dünyada savunma sanayi alanında lider bir ülke oldu ama bakıyorsunuz, bir olay bile tüm iyileşmenin üzerine gölge gibi çöküyor. Dolayısıyla bizler sadece ülkemizin içerisinde değil, ülkemizin sınırının dışındaki bölgeyi de güvenli hale getirmek istiyoruz."

Bakan Göktaş, bundan sonraki süreçte de el birliğiyle benzer süreçler olmaması için var güçleriyle çalışacaklarını belirterek, Bakanlığın şehit yakınları ve gazilerle yol yürümeye devam edeceğinin altını çizdi.