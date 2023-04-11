Dolar
19.29
Euro
21.04
Altın
2,000.80
ETH/USDT
1,915.40
BTC/USDT
30,052.00
BIST 100
5,108.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Yaşam

Engelli Nurcihan'ın eğitimi için belediye ekiplerinden destek

Konya'da yaşayan 33 yaşındaki bedensel ve görme engelli Nurcihan Bülbül, Büyükşehir Belediyesince kendisine tahsis edilen özel araçla götürüldüğü meslek edindirme kursunda temel bilgisayar eğitimi aldıktan sonra yine aynı araçla evine bırakılıyor.

Abdullah Doğan  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Engelli Nurcihan'ın eğitimi için belediye ekiplerinden destek

Konya

Konya Büyükşehir Belediyesi, görme ve bedensel engelli Nurcihan Bülbül'ün meslek edindirme kursunda eğitimi için özel araçla evinden kurs merkezine ulaşımını sağlıyor.

Merkez Selçuklu ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki doğuştan görme engelli Nurcihan Bülbül, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursuna (KOMEK) başvurdu.

Geçirdiği trafik kazasıyla yürüme yetisini de kaybeden Bülbül yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki kurs merkezine ulaşımda sorun yaşayınca Büyükşehir Belediyesi ekipleri devreye girdi.

Bülbül, belediye tarafından kendisine tahsis edilen özel araçla götürüldüğü meslek edindirme kursunda temel bilgisayar eğitimi aldıktan sonra yine aynı araçla evine bırakılıyor.

Şehir merkezindeki KOMEK Alaaddin Kurs Merkezi'nde görme engelliler için açılan programda; temel bilgisayar, internet kullanımı ve ofis programları eğitimi alan Bülbül, ekran okuma programıyla hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Haftada 2 gün planlan kursa katılmak için günleri iple çeken Bülbül, toplamda 163 saat eğitim alacak.

Org ve saz çalıyor

Bülbül, AA muhabirine, müziğe ilgi duyduğunu, org ve saz çaldığını söyledi.

Hayatını yeniliklere ve öğrenmeye adadığını anlatan Bülbül, şunları kaydetti:

"Şimdi de bilgisayar kursuna başladım. Çok öğrenmek istiyordum. Daha önce başka bir kursa gittim ama devamını getiremedim. Burası nasip oldu. Kendimi geliştireceğim. İleride faydası olacaktır diye düşünüyorum. Burada olmaktan dolayı da çok mutluyum. Bana imkan tanıdılar. Belediye Başkanımıza ve kurs ekibine minnettarım. Çok keyifli ortam, güzel şeyler öğrendim. Her şeyi kullanamadığım için bilgisayar benim için avantajlı olacak. Başkanımız, servis ayarladı. Onunla kursa gelebiliyorum. Şoför ağabeylerden de Allah razı olsun."

"Engeller ortadan kalkmış oldu"

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan da kursta Nurcihan gibi 13 görme engellinin bilgisayar kullanımını öğrendiğini dile getirdi.

Nurcihan'ın kursa gelemediğini anlatan Özağan, "Onun kursa katılımını sağlamak için Büyükşehir Belediyesi araç tahsis etti. Servis evinden alıp kursa getiriyor. Daha sonra da evine bırakıyor. Dolayısıyla engeller ortadan kalkmış oldu. Evinden çıkmayan engelli arkadaşlarımızın da kurslara başvurmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kabine üyeleri, Ankara Spor Salonu'na Togg ile geldi
Eski eşiyle yaşamadığını ispatlayan kadın yetim aylığı almaya devam edecek
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 61 mahallede yapılıyor
HDP kapatma davasında, esas hakkındaki raporu hazırlaması için dosya raportöre gönderilecek
Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak

Benzer haberler

Engelli Nurcihan'ın eğitimi için belediye ekiplerinden destek

Engelli Nurcihan'ın eğitimi için belediye ekiplerinden destek

Depremlerin yıktığı Hatay'da altyapının "röntgenini" çekiyorlar

Hatay'da nöbetini tamamlayan Konya Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür belgesi verildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet