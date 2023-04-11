Dolar
19.29
Euro
21.04
Altın
2,000.80
ETH/USDT
1,915.40
BTC/USDT
30,052.00
BIST 100
5,108.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Depremde yakınlarını kaybeden psikolog Adıyaman'da afetzedelere gönüllü destek oluyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da yakınlarını kaybeden psikolog Esra Akgül, Adıyaman'da felaketzede kadın ve çocuklara gönüllü psikososyal destek sağlıyor.

Emre Ilıkan, Yılmaz Kazandıoğlu  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Depremde yakınlarını kaybeden psikolog Adıyaman'da afetzedelere gönüllü destek oluyor Fotoğraf: Emre Ilıkan / AA

Adıyaman

Türk Psikologlar Derneği üyesi 25 yaşındaki Akgül, depremde anneannesi ve kuzeninin de aralarında olduğu bazı yakınlarını ve arkadaşlarını kaybetti.

Akgül, yakınlarının cenazesini defnettikten sonra depremzede kadın ve çocuklara destek olmak için dernek üyesi dört arkadaşıyla bir hafta önce Adıyaman'a geldi.

Eğriçay Çadır Kenti'nde afetzedelerle görüşen Akgül, depremin oluşturduğu stresle baş etmekte zorlananlara yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait çadırlarda psikoterapi seansı düzenliyor.

"Birilerine yardım etmek bana iyi geliyor"

Esra Akgül, AA muhabirine, depremzedelere psikososyal destek hizmeti sunduğunu belirtti.

"Birilerine yardım etmek bana iyi geliyor." ifadesini kullanan Akgül depremin üzerinden iki ay geçtiğini ancak desteğe ihtiyacın sürdüğünü söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeliyle koordineli çalıştıklarını bildiren Akgül bu şekilde sürecin de hızlandığını aktardı.

Akgül, "Tüm çadırları dolaştık, gerekli bilgilendirmeleri yaptık. İnsanların yaşadıkları travmanın etkilerini en aza indirmeyi hedefliyoruz. Onların bu saatten sonra daha çok desteğe, düzenli terapiye ihtiyaçları var." dedi.

Deprem esnasında Malatya'da ablasının evinde olduğunu ifade eden Akgül, binadan dışarı çıktıklarında afetin etkilerini gördüklerini anlattı.

Akgül, "O gece yoğun bir kar da vardı. Anneannemi, kuzenimi, komşularımızı, arkadaşlarımı kaybettim. Bebekler, hamile kadınlar öldü. Büyük bir acı yaşıyoruz." diye konuştu.

"Sahada daha çok gönüllünün olması gerekiyor"

Bölgede psikososyal destek çalışmalarının uzun süre devam etmesi gerektiğini işaret eden Akgül depremzedelerin buna ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Akgül, "Bunun için birçok psikoloğun sahada olması gerekiyor. Kimse, 'Ben ne yapabilirim?' diye düşünmesin. Devletimiz gerekli yönlendirmeleri zaten yapıyor. Sahada daha çok gönüllünün olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kabine üyeleri, Ankara Spor Salonu'na Togg ile geldi
Eski eşiyle yaşamadığını ispatlayan kadın yetim aylığı almaya devam edecek
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 61 mahallede yapılıyor
HDP kapatma davasında, esas hakkındaki raporu hazırlaması için dosya raportöre gönderilecek
Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak

Benzer haberler

Adıyaman'da besiciler desteklerle ayağa kalkıyor

Adıyaman'da besiciler desteklerle ayağa kalkıyor

Depremzede fırıncı pişirdiği ekmekleri afetzedelere ücretsiz dağıtıyor

Depremde yakınlarını kaybeden psikolog Adıyaman'da afetzedelere gönüllü destek oluyor

Doğanşehir'in kırsal mahallelerindeki depremzedelere ekipler hummalı çalışmalarla gıda kolisi ulaştırıyor

Doğanşehir'in kırsal mahallelerindeki depremzedelere ekipler hummalı çalışmalarla gıda kolisi ulaştırıyor
Bartın'da öğrenci ve öğretmenlerin yaptığı prefabrik sınıflar deprem bölgesine gönderildi

Bartın'da öğrenci ve öğretmenlerin yaptığı prefabrik sınıflar deprem bölgesine gönderildi
Bakan Karaismailoğlu: Devlet ve millet omuz omuza duruşumuzu sürdürecek, tüm güçlükleri aşacağız

Bakan Karaismailoğlu: Devlet ve millet omuz omuza duruşumuzu sürdürecek, tüm güçlükleri aşacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet