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Türkiye, Koronavirüs

Konya'da belediyelerden kiracılarına 2 aylık erteleme desteği

Konya'da büyükşehir ve merkez ilçe belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini azaltmak için işletmelerdeki gayrimenkullerinin kiralarını 2 ay erteleme kararı aldı.

Abdullah Doğan   | 19.03.2020
Konya'da belediyelerden kiracılarına 2 aylık erteleme desteği

Konya


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 100 milyar liralık desteğin yer aldığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin ülke için hayırlı olmasını diledi.

Paketin zor süreçte devletin, esnaf ve vatandaşın yanında olduğunu bir kez daha gösterdiğine işaret eden Altay, vatandaşların sağlığı ve güvenliği için koronavirüsle etkin şekilde mücadele edildiğini aktardı.

Altay, ekonomik olarak çeşitli tedbir ve destekleri hayata geçirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Belediyemizin kiracısı olan esnafımızın kira ödemeleri 2 ay süreyle gecikme zammı olmadan ertelenecek. İçişleri Bakanlığımızın kararı ile iş yeri geçici olarak kapatılan kiracılarımızdan iş yerinin kapalı olduğu sürece kira tahsilatı yapılmayacak. ‬Bu süreç içinde KOSKİ abonelerimizin suyu hiçbir sebeple kesilmeyecek. Okulların tatil olduğu dönemden önce abonman yükleyen öğrencilerimizin eğitimin normale dönmesiyle yükledikleri ücreti tekrar kullanmaları sağlanacak."

Merkez ilçelerden Karatay, Meram ve Selçuklu Belediyelerince, belediyeye ait iş yerlerinde kiracı olan ve tedbirler kapsamında iş yeri kapanan esnaftan kira ödemelerinin, gecikme zammı yansıtılmadan 2 ay süreyle ertelendiği ilan edildi.

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