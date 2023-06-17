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Yaşam

Edirne'de "80'lik delikanlı" arkeolog olma hedefiyle YKS'ye girdi

Edirne'de "bilge amca" lakabıyla tanınan 80 yaşındaki Şevki Kılıç, arkeoloji bölümü hedefiyle hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girdi.

Gökhan Zobar  | 17.06.2023 - Güncelleme : 17.06.2023
Edirne'de "80'lik delikanlı" arkeolog olma hedefiyle YKS'ye girdi Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Edirne'de hurdacılık yaparak ailesini geçindiren Kılıç, 2016 yılında kazandığı Trakya Üniversitesi (TÜ) Tarih Bölümünü 3 yılda bitirme başarısı gösterdi.

Mezun olduktan sonra okumalarına ve araştırmalarına devam eden Kılıç, aynı üniversitenin arkeoloji bölümüne girmek için yıl boyunca Millet Kıraathanesi'nde sınav hazırlığı yaptı.

Kentte "Bilge Amca" olarak bilinen, okuma aşkıyla herkese örnek olan Kılıç, YKS'nin ilk oturumuna Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde girdi.

Sınav öncesi gençlerle sohbet eden Kılıç, adaylara eğitim hayatlarında başarı diledi.

Kılıç, AA muhabirine, arkeoloji bölümünü kazanarak üniversite hayatını devam ettirmek istediğini söyledi.

Gençlik yıllarında memuriyet hayatı nedeniyle kazandığı okullara gidemediğini belirten Kılıç, üniversite hayalini emekli olduktan sonra gerçekleştirdiğini dile getirdi.

İlk olarak 2016 yılında tarih bölümüne girdiğini ifade eden Kılıç, "Açık öğretimden tarih bölümü okuduğum için 3 yılda mezun olma başarısı gösterdim. Araştırmalarıma devam ediyorum ve bunun için arkeoloji bölümünü de okumak istiyorum. Bu sene tekrar sınava hazırlandım. Sabah saatlerinde sınav için son hazırlıklarımı yaparak okula geldim. Hedefim arkeoloji bölümünü kazanarak arkeolog olmak." dedi.

Kılıç, Edirne'nin tarihi bir şehir olduğunu ve yaşadığı kentin geçmişine yönelik araştırmalar yaptığını anlattı.

Okumanın yaşı olmadığını anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Osmanlıca yazılmış kitapları okuyup çevirisini yapıyorum. Edirne'nin tarihine yönelik araştırmalarım devam ediyor. Osmanlı döneminde Edirne'de yayımlanan gazeteler ve tarih belgeleri inceliyorum. Aynı zamanda kendi köyümle ilgili 136 yıl önce yapılan bir para yardım belgesini araştırdım ve o zamanlar bir askeri bina yapıldığını tespit ettim. Edirne'de çeşitli kütüphanelerim araştırma devam ediyorum. Önceki zamanlarda beni görenler şaşırıyordu. Benim başarımı görünce herkes beni takdir etti. Gençlere örnek oluyorum. Gençler herhangi bir durum nedeniyle okullarını bırakmak zorunda kalsalar da ellerine geçirdikleri ilk fırsatta okumaya devam etsinler."

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