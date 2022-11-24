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Yaşam

Ebru öğretmen, serebral palsili Süleyman'a evde eğitim veriyor

Trabzon'da rahatsızlığı nedeniyle okula gidemeyen 8 yaşındaki Süleyman Saruhan, Milli Eğitim Bakanlığının uygulaması kapsamında evine gelen sınıf öğretmeni Ebru Aslan sayesinde derslerinden geri kalmıyor.

Seyit Ahmet Eksik   | 24.11.2022
Ebru öğretmen, serebral palsili Süleyman'a evde eğitim veriyor Fotoğraf: Seyit Ahmet Eksik / AA

Trabzon

Arsin ilçesine bağlı kırsal Yeşilyalı Mahallesi'nde yaşayan Erol ve Elif Saruhan çiftinin ilk çocukları, erken doğuma bağlı serebral palsi (beyin felci) ve epilepsi rahatsızlığıyla dünyaya geldi.

Yeşilyalı İbni Sina İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi olan 8 yaşındaki Süleyman, okula gidemeyince Milli Eğitim Bakanlığının "Evde Eğitim Uygulaması"ndan yararlandı.

Öğrencinin bu yılki eğitimi için gönüllü olan sınıf öğretmeni Ebru Aslan, Saruhan ailesinin evine giderek Süleyman'a haftada 10 saat ders veriyor.

Öğrencisiyle yakından ilgilenen Ebru öğretmen, derslerin yanı sıra Saruhan ile psikomotor becerisi ve kişisel gelişimini destekleyici etkinlikler gerçekleştiriyor.

İki yıldır evde eğitim alan Süleyman, ailesi ve öğretmeninin desteğiyle hayata tutunuyor.

Süleyman Saruhan, sabahları yolunu gözlediği öğretmeninin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü çiçek vererek kutladı.

Ebru Aslan, AA muhabirine, Süleyman ile matematik, Türkçe, hayat bilgisi dersleri çalıştıklarını belirterek, "Arada oyunlar oynuyor, şarkılar söylüyoruz. Süleyman çok aktif bir çocuk. Normalde yaşıtları bir derse 20 dakika odaklanabilir ama Süleyman o kadar iyi odaklanıyor ki bazen hiç ara vermeden 80 dakika bile ders yaptığımız oluyor." dedi.

Aslan, Süleyman'ın odasında her türlü materyal olduğunu ifade ederek, "Ailesi sağ olsun, bu konuda destek oluyor, oyunlar, psikomotor becerisini geliştirecek etkinlikler, kişisel gelişimini destekleyecek etkinlikler düzenleyebiliyoruz." diye konuştu.

Akranlarıyla sınıf arkadaşlarıyla eğitim görmesi için zaman zaman Süleyman'ı okula götürdüklerini anlatan Aslan, haftada 3 gün eve gidip ders anlattığını, köye ulaşım zor olduğu için ailenin bu konuda kendisine destek verdiğini kaydetti.

Aslan, "Her sabah gelip alıyorlar. Dönüşte de evimin önüne kadar götürüyorlar. Bu konuda da onlara teşekkür ediyorum. Her şey Süleyman için. İyi ki evde eğitim hizmeti var. Böyle özel çocuklarımız evde eğitim görebiliyor, okul ortamını evde tadabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

"Süleyman ciddi anlamda gözle görülen bir ilerleme katetti"

Baba Erol Saruhan ise 2 senedir devletin sağladığı imkanlar dahilinde oğlunun eğitimi için evlerine öğretmen geldiğini belirtti.

Öğretmenin büyük emek verdiğine dikkati çeken Saruhan, şunları söyledi:

"Çok duygulanıyorum bu konuda. Allah razı olsun, projeden çok memnunuz. Öğretmenden çok memnunuz, Süleyman ciddi anlamda gözle görülen bir ilerleme katetti. Hem dersine hem de bize karşı tavırlarına hepsi yansıdı. Haftada bir gün de okula götürüyoruz. Okuldaki arkadaşlarıyla tanışması, kaynaşması bizi çok mutlu etti, çok duygulandım. Devletimizden Allah razı olsun. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum."

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