Dolar
34.11
Euro
38.15
Altın
2,624.68
ETH/USDT
2,553.50
BTC/USDT
62,932.00
BIST 100
9,900.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzon'un Arsin ilçesinde heyelan nedeniyle yol çöktü
logo
Spor, Futbol

Trabzonsporlu futbolcu Savic'in adalesinde yaralanma tespit edildi

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcuları Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Duygu Avunduk  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
Trabzonsporlu futbolcu Savic'in adalesinde yaralanma tespit edildi

Trabzon

Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, şunları kaydetti:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in ertelenen 3. haftasında Bellona Kayserispor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst arka adalesinde (hamstring grubu) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trabzon'da sağanak etkili oldu
Gazze'de yaşananların unutulmaması adına 15 Temmuz köprüsüne pankart asıldı
TCG HIZIRREİS denizaltısı ilk seyrini ve dalışını icra etti
AKOM'dan İstanbul için "kuvvetli yağış" uyarısı
Eskişehir'de aile hekimini darbeden kadın tutuklandı

Benzer haberler

Trabzon'da sağanak etkili oldu

Trabzon'da sağanak etkili oldu

Trabzonsporlu futbolcu Savic'in adalesinde yaralanma tespit edildi

Kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele için mantar sporları üretiliyor

Trabzonspor evinde Kayserispor ile berabere kaldı

Trabzonspor evinde Kayserispor ile berabere kaldı
Trabzonlu Kıbrıs gazisi, vücudunda kalan mermi çekirdeğini yıllar sonra öğrendi

Trabzonlu Kıbrıs gazisi, vücudunda kalan mermi çekirdeğini yıllar sonra öğrendi
Trabzonlu 92 yaşındaki Kore gazisi ziyaretçileriyle eski günlerini yad ediyor

Trabzonlu 92 yaşındaki Kore gazisi ziyaretçileriyle eski günlerini yad ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet