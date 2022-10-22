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Yaşam

Düzce Ovası'nda oluşan sis bulutu havadan görüntülendi

Düzce Ovası'nın üzerini kaplayan sis tabakası güzel görüntü oluşturdu.

Cem Ali Kuş   | 22.10.2022
Düzce Ovası'nda oluşan sis bulutu havadan görüntülendi Fotoğraf: Cem Ali Kuş/AA

Düzce

Kentte gece başlayan sis sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Sis nedeniyle Gölyaka-Düzce bağlantı yolunun Duraklar ve Aydınpınar kesiminde görüş mesafesi düştü.

Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü seyrediyor.

Kentin üzerini kaplayan ve denizi andıran sis güzel manzara sundu.

Düzce Ovası'nın üzerini kaplayan sis bulutu, dronla görüntülendi.

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