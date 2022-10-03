Dolar
18.56
Euro
18.20
Altın
1,661.91
ETH/USDT
1,290.90
BTC/USDT
19,192.00
BIST 100
3,240.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin Topkapı yerleşkesinde Akademik Yıl Açılış Töreninde konuşuyor.
logo
Yaşam

Doğa yürüyüşçülerinin gözdesi: Kazdağları

Balıkesir ve Çanakkale illerinin sınırları içinde bulunan Kazdağları, sahip olduğu güzellikleriyle doğa yürüyüşçülerinin rotalarında ilk sıralarda yer alıyor.

Hakan Firik   | 03.10.2022
Doğa yürüyüşçülerinin gözdesi: Kazdağları Fotoğraf: Hakan Firik/AA

Balikesir

Mitolojide "Bin pınarlı İda" olarak geçen Kazdağları, Sütüven Şelalesi, Sarıkız Tepesi, Tozlu Yaylası, Ayı Deresi, Şahinderesi Kanyonu gibi öne çıkan gezi parkurlarıyla yılın 4 mevsimi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kazdağları'nın yaklaşık 1700 metre rakımlı Babadağ mevkisinde sonbaharda yeryüzüne yakın bulut geçişleriyle doğa belgesellerini aratmayan görüntüler oluşuyor. Daha alt rakımlardaki parkurlar ise yeşilin farklı tonlarıyla doğa yürüyüşçülerine birbirinden güzel manzaralar sunuyor.

Doğa tutkunlarının rotalarında ilk sıralarda gelen Kazdağları'nda araçla ulaşılması zor parkurlardan Ayı Deresi mevkisi özellikle yürüyüş gruplarınca tercih ediliyor.

Ayı Deresi'nde doğa yürüyüşü yapanlardan Mustafa Erdem, AA muhabirine, Tekirdağ'dan bu bölgeye fırsat buldukça geldiklerini söyledi.

Doğayı sevdiğini belirten Erdem, "Buraları kışın çok soğuk oluyor. Şu an bile serin zaten, çok soğuk. Suyuna da girdim, su da epey serin. Titretiyor insanı." dedi.

Ayhan Aksoy da bu coğrafyanın her bölgesinin dört mevsim ayrı güzelliğe sahip olduğunu dile getirerek, "Ayı Deresi'nin bir özelliği de yürüyüş parkuru olması. Sık sık eşimizle dostumuzla geliyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırklareli'nde kazaya müdahale eden jandarma ekibine otomobil çarptı, 1 uzman çavuş şehit oldu
TİKA’dan Cezayir’de engelli rehabilitasyon merkezine destek
Türkiye ve dünya gündemi
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı
TBMM Başkanı Şentop'tan Endonezya halkına taziye mesajı

Benzer haberler

Doğa yürüyüşçülerinin gözdesi: Kazdağları

Doğa yürüyüşçülerinin gözdesi: Kazdağları

Bandırma Su Ürünleri Hali'nde sezonun ilk ayı palamut bolluğuyla geçti

Edremit Körfezi'ndeki işletmeciler turizmi 12 aya yaymayı hedefliyor

Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Tekirdağ doğal güzellikleriyle doğaseverleri bekliyor

Tekirdağ doğal güzellikleriyle doğaseverleri bekliyor
Ayvalık'ta koruma altındaki "kum zambakları" çiçek açtı

Ayvalık'ta koruma altındaki "kum zambakları" çiçek açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet