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Yaşam

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde atlı kızaklarla gezinti başladı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen yerli ve yabancı turistler, hem kayak yapıp hem de atlı kızaklarla sarıçam ormanları arasında gezinti yapmanın keyfini yaşıyor.

Hüseyin Demirci   | 02.01.2022
Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde atlı kızaklarla gezinti başladı

Kars

Sarıkamış'ta kış mevsiminin vazgeçilmezleri arasında yer alan atlı kızaklar, kayak sezonunun başlamasıyla yerli ve yabancı turistlere yönelik geziler sunuyor.

Atlı kızak sahibi Serhat Aybay, AA muhabirine, kızakların kış turizmi açısından önemini vurgulayarak, "Sarıkamış'ta sezonun başlamasından çok memnunuz. Ben ve kardeşimle buraya gelen turistlerimize hizmet veriyoruz. Atlı kızaklar bizim ekmek teknemiz. Biz bu atların sayesinde ekmek yiyoruz. Onlar olmazsa biz ekmek yiyemeyiz. Yani bu etkinlikleri devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

 "Çok güzel bir yer, mükemmel bir şehir"

Samsun'dan gelen Gülsüm Biral da atlı kızakların eğlencelerine renk kattığını belirterek, "At delisi olarak, kızağa binmeden edemezdim. Kayak merkezinin karı da çok güzel, kristal gibi parlıyor. Herkesin gelmesini tavsiye ederim." dedi.


Tur gezisiyle Kars'a gelen Zeynep Başoğlu ise Sarıkamış'ı da görmekten duyduğu mutluluğu anlattı.

Kentte güzel yerler gördüğünü dile getiren Başoğlu " Gezimiz kapsamında atlı kızağa bindik. Bu da çok güzel bir etkinlik oldu. Teleferiğe de bindik, zirveden aşağı doğru indik. Harika bir yer, kar müthiş. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Çok güzel bir yer, mükemmel bir şehir." ifadelerini kullandı.

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