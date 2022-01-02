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Yaşam

Konya'da göç etmeyen leylek fotoğrafçıların da ilgi odağı oldu

Abdülhamit Yaşar   | 02.01.2022
Konya'da göç etmeyen leylek fotoğrafçıların da ilgi odağı oldu

Konya

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göç etmeyen ve beklediği limanda balıkçıların yolunu gözleyen leylek, fotoğrafçıların da ilgi odağı haline geldi.

Kış dönemini Beyşehir Gölü'ne kıyısı olan Çiftlik Mahallesi'ndeki balıkçı limanında geçiren leyleği yakından görüp fotoğraflayabilmek için sahile fotoğraf tutkunları geliyor.

Kıyı kesimleri donan Beyşehir Gölü'nün buz tabakası üzerine de çıkan leylek, bölgede faaliyet gösteren balıkçıların av dönüşü teknesini bekliyor.

Fotoğraf sanatçısı Seyit Konyalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, fotoğrafçı dostlarıyla birlikte göç etmeyen leyleği görebilmek için sahile geldiklerini söyledi.

Leyleği balıkçıların beslediğini ve balık verdiğini gördüklerini belirten Konyalı, şunları söyledi:

"Normalde leylekler insandan uzaklaşır ama bu leylek insandan kaçmıyor. Tam tersine balıkçılar balıktan döndüğü zaman kayıkların yanına kadar gidiyor. Onlar tabi alışmışlar, balık atıyorlar leyleğe. Leylek de bu şekilde karnını doyuruyor. Her gün burayı beklediğini söylediler. Balıkçıların maskotu olmuş. Balıkçılar onu seviyor, sürekli onunla konuşuyor, balık atıp besliyorlar."

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