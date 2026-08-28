BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 66,04 puan artarken, toplam işlem hacmi 174,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,25, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,77 ile kimya, petrol, plastik, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,09 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Küresel piyasalar, Nvidia'nın güçlü finansal sonuçlarının teknoloji hisselerine sağladığı desteğe karşın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un enflasyonun hedefe dönmemesi halinde faiz artırımına ihtiyaç duyulabileceğine işaret eden açıklamalarının ardından karışık bir seyir izliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise Avrupa borsalarına paralel pozitif bir seyirle günü tamamladı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde işsizlik oranı, büyüme ve enflasyonun, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de ADP istihdam raporu, dış ticaret dengesi, tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.800 ve 14.900 puanın direnç, 14.500 ve 14.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.