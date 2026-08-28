ASELSAN'ın çok düşük frekansta çalışan haberleşme sistemleri NATO'da göreve başladı ASELSAN'ın çok düşük frekans (VLF) haberleşme sistemleri, NATO'nun Havadan İzleme Ekipmanı (OTAM) sistemine başarıyla entegre edildi.

Şirketin NATO'nun haberleşme ve bilgi teknolojileri tedarik ajansı NATO Communications and Information Agency (NCIA) ile imzaladığı "Çok Düşük Frekans (VLF) Havadan İzleme (OTAM) Ekipmanlarının Modernizasyonu ve Güncellenmesi (Upgrade and Refresh of Very Low Frequency Over the Air Monitoring Equipment)" sözleşmesi kapsamındaki proje, planlanan takvimden önce başarıyla hizmete alındı.

Proje kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilen haberleşme sistemleri, OTAM sistemine başarıyla entegre edildi. NATO'nun VLF yayınlarını izlemek amacıyla kullandığı bu kritik altyapının modernizasyonu sayesinde, sistemin operasyonel kabiliyeti artırılırken, daha güvenilir, sürdürülebilir ve etkin bir haberleşme altyapısı oluşturuldu.

Gerçekleştirilen entegrasyon çalışmaları kapsamında sistemlerin kurulumu, doğrulama, kabul testleri ve kullanıcı eğitimleri başarıyla tamamlandı. Proje, NATO makamlarıyla yakın koordinasyon içerisinde yürütülerek tüm teknik ve operasyonel gereksinimler eksiksiz bir şekilde karşılandı.

Hayata geçirilen modernizasyon çalışmasıyla ASELSAN, NATO'nun deniz alanındaki durumsal farkındalığının artırılmasına, deniz güvenliğinin güçlendirilmesine ve deniz kaynaklı tehditlere karşı savunma ve caydırıcılık kabiliyetlerinin desteklenmesine katkı sağladı.

ASELSAN ile NCIA arasında başarıyla tamamlanan proje, taraflar arasındaki işbirliği açısından önemli bir kilometre taşı niteliği taşırken, ASELSAN'ın NATO ekosistemindeki güvenilir çözüm ortağı konumunu daha da güçlendirdi.

Projenin başarıyla tamamlanması, ASELSAN'ın yüksek teknoloji haberleşme sistemlerindeki mühendislik yetkinliğini, uluslararası standartlara uyum kabiliyetini ve küresel ölçekte rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Elde edilen bu başarı, şirketin NATO ve diğer uluslararası kuruluşlarla geliştireceği yeni işbirlikleri ve projeler için de güçlü bir referans oluşturuyor.

