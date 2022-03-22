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Yaşam

Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu

Çat Barajı'nın Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi kısmında kalan bölümündeki "Yüzen adalar", bölgede etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava nedeniyle dondu.

Orhan Pehlül   | 22.03.2022
Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu Fotoğraf: Orhan Pehlül - Anadolu Ajansı

Adıyaman

Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği barajın kıyılarındaki yüzen adalar, ilçede hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

Yüzen adaların donması, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel manzaralar oluşturdu.

Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, yüzen adaları görmek isteyenleri ilçeye beklediklerini söyledi. 

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