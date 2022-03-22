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Yaşam

Türk aşçı ve pastacılar Lübnan'da ödülle döndü

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonundan oluşan 10 kişilik ekip, Lübnan'da 19 ülkeden 140 yarışmacının katıldığı Lübnan Turizm ve Hoşgörü Festivali'nde ikinci oldu.

Halil Fidan   | 22.03.2022
Türk aşçı ve pastacılar Lübnan'da ödülle döndü Kaynak: Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konf.

İzmir

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Genel Başkanı Öner Çulfaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını söyledi.

Beyrut'ta 16-20 Mart'ta gerçekleştirilen organizasyonda Azerbaycan'ın birinci, Türkiye'nin ikinci, Özbekistan'ın ise üçüncü olduğunu belirten Çulfaz, şunları kaydetti:

"Hiçbir devlet desteği almadan sadece kendi imkanları ile uluslararası bir etkinliğe katılarak böyle bir başarı ile ülkemize dönen ekibimiz beni de ayrıca gururlandırdı. İnşallah başka etkinliklerde özellikle gastronomiye önem veren ülkemizin de desteğini arkamıza alarak çok daha etkili işler yapabiliriz. Bu gururu bizlere yaşatan Hüdaverdi Akgün, Derviş Göçmen, Sayit Önder, Eyüp Polat, Ali Gökçen, Fırat Canikli, Saadet Güngör, Metin Dinçer ve Özge Kaya'ya çok teşekkür ederiz."

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