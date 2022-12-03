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Yaşam

Çadırda kalan engelli depremzede "özel gün"de unutulmadı

Düzce Sevdalıları Yardımlaşma Derneği yetkilileri, deprem sonrası evlerine giremedikleri için annesiyle çadırda kalan 24 yaşındaki omurilik felçli Nildem Bilgin'i, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yalnız bırakmadı.

Ömer Ürer, Cem Ali Kuş   | 03.12.2022
Çadırda kalan engelli depremzede "özel gün"de unutulmadı Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Kentte 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından yaşadıkları endişe nedeniyle Cedidiye Mahallesi'ndeki evlerine giremeyen Nildem ve annesi Ömür Bilgin, AFAD tarafından kent merkezine kurulan çadır kentte konaklıyor.

Dernek yetkilileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bilgin'i kaldığı çadırda ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Bilgin dernek yetkililerinin moral ziyaretinden memnun oldu.

"Onları mutlu etmeye çalışıyoruz"

Dernek başkanı Reşit Kurt, AA muhabirine, bu özel günde Nildem Bilgin'in yanında olmak istediklerini söyledi.

Kurt, engelli bireylere yönelik etkinlikler düzenlediklerini dile getirerek "Sadece bugün için değil, onlar her zaman bizim için özel. İnsanlara engellilerin de var olduğunu göstermek istiyoruz. Engelleri oldukları için dışarıya çıkamıyorlar ve gezemiyorlar. Bizler de bu tarz çalışmalar yaparak farklı olduklarını gösterip onları mutlu etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Engelli bireylerin dertlerine ortak olmaya çalıştıklarını belirten Kurt, "Bugün deprem nedeniyle çadırdayız. Şu anda onların yaşamları daha sıkıntılı. Arkadaşlarımızın en büyük ihtiyacı olan şey sevgi. Bizler de sevgi ve şefkatimizi paylaşarak acılarına ortak oluyoruz. Her zaman arkadaşlarımızın yanında bulunmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kurt, genç kız ve annesinin kendilerini daha güvende hissettikleri için bir süre daha çadırda kalacağını aktardı.

"Apartmandan en son biz çıktık"

Ömür Bilgin de depremde çok korktuklarını anlatarak "Apartmandan en son biz çıktık. Kızımı bırakıp dışarıya çıkamadım. O duyguyu hâlâ unutamıyorum." dedi.

Bilgin çadırda yaşamanın zorlukları olduğunu ancak yalnız bırakılmadıklarını dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bilgin, "Bir kere daha dünyaya gelmiş olsam kızımın tekrar benim çocuğum olmasını isterim. Engelli olduğu için kimse kendisini kapatmasın. Ben kızımla tek başıma yaşıyorum ama hiç kendimi ezik hissetmedim." şeklinde konuştu.

Nildem Bilgin ise ziyaretten memnun olduğunu belirterek dernek yetkililerine teşekkür etti.

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