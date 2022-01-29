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Yaşam

Bitlis'te dondurucu soğukta yüzme etkinliği

Şener Toktaş   | 29.01.2022
Bitlis'te dondurucu soğukta yüzme etkinliği

Bitlis

Bitlis'te Beşminare Akademisi Derneği üyeleri, dondurucu soğuğa rağmen Altunkalbur bölgesinde doğal kaynak suyuyla beslenen havuzda yüzdü.

Bitlis-Mutki kara yolundaki Altınkalbur mesire alanında bir araya gelen grup, bölgenin turizme kazandırılması için etkinlik düzenledi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede doğal kaynak suyuyla beslenen havuzda yüzen dernek üyeleri, kentin doğal güzelliklerine dikkati çekmek için bu tür etkinliklerinin devam edeceğini aktardı.

Dernek Başkanı Serdar Durer, gazetecilere, geleneksel kış yüzme etkinliğini bu yıl da sürdürdüklerini belirtti.

Bitlis'in her mevsim ayrı güzelliğe büründüğünü dile getiren Durer, "Soğuk bir şehir olsa da sıcak duyguların yaşandığı, omuz omuza yürüyen bir kent. Altınkalbur, insanı hayran bırakan güzellikte, belki de dünyanın en güzel yerlerinden biri. Turizmde bölgemizin gözbebeği haline getirilebilecek bir değer. Amacımız dernek olarak, ilimizdeki sivil toplum örgütleriyle bu güzelliği bütün dünyayla paylaşmak." diye konuştu.

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