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Yaşam

Rize'de '14. Ayder Kar Festivali' başladı

Katılımcılar şambrel, kızak ve naylon poşetlerle kaymaya çalıştı, tulum eşliğinde horon oynadı.

Muhittin Sandıkçı   | 29.01.2022
Rize'de '14. Ayder Kar Festivali' başladı Fotoğraf: Muhittin Sandıkçı - AA

Rize

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bu yıl 14'üncüsü organize edilen "Ayder Kar Festivali" başladı.

Çamlıhemşin Ayder Yaylası Tarımsal ve Turizm Bal Kooperatifince Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıllık aranın ardından düzenlenen festivale yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Milli Park girişinden itibaren bölgeye özel otomobillerin geçişine izin verilmedi. Araçlarını park eden misafirler, 60 minibüsle yaylaya taşındı. Bazı vatandaşlar ise yaylaya kadar yürümeyi tercih etti.

Rize Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri, olası olumsuzluklara karşı yaylada hazır bulundu.

Festivale katılanlar, şambrel, kızak ve naylon poşetlerle kaymaya çalıştı. Kalabalık nedeniyle zaman zaman ufak çaplı kazalar da meydana geldi.

Mahalli sanatçıların da sahne aldığı festivalde, bazı vatandaşlar tulum eşliğinde horon oynadı.

İstanbul'dan gelen Mümin Çakmak, AA muhabirine, yaylaya geldiği için mutlu olduğunu söyleyerek, "Ailemle geldik. Çok güzel bir manzara var. Beklediğimizden güzel. Keyifli vakit geçiriyoruz." dedi.

Merve Kaya ise Ordu'dan 5 saatlik yolculukla yaylaya ulaştığını anlatarak, "Geldiğimize değdi. Hava, ortam çok güzel. Ayder görülmesi gereken bir yer. Ayder'e yazın da gelmiştim. Ayder'in yazı da güzel kışı da." diye konuştu.

Festival, yarın çeşitli etkinliklerin ardından sona erecek.

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