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Yaşam

Bilecik'te rüzgar güllerinin sisle 'dansı' drone ile görüntülendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Metristepe köyünde bulunan rüzgar güllerinin sis bulutları arasındaki hareketleri drone ile görüntülendi.

Yavuz Emrah Sever   | 09.01.2022
Bilecik'te rüzgar güllerinin sisle 'dansı' drone ile görüntülendi Fotoğraf: Muhsin Arslan/AA

Bilecik

Köydeki rüzgar enerji santraline ait rüzgar güllerinin sisler arasındaki dönüşleri, Metristepe Zafer Anıtı'na gitmek için yolu kullanan sürücü ve yolcular için seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.

Deniz seviyesinden 1131 metre yükseklikte yer alan rüzgar güllerinin sisle yaptığı dans, drone ile görüntülendi.

Sis tabakasının rüzgar güllerinden etrafından geçişinin hızlı çekim tekniği ile görüntülenmesi de ortaya renkli görüntüler çıkmasını sağladı.

Yoldan geçenler de rüzgar güllerinin sisler arasındaki görüntüsünü cep telefonlarıyla kaydetti.

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