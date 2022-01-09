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Yaşam

Kırağı tutan ağaç ve bitkiler güzel görüntüler oluşturdu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerin yüzeyinde kırağı oluştu.

Sidar Can Eren   | 09.01.2022
Kırağı tutan ağaç ve bitkiler güzel görüntüler oluşturdu Fotoğraf: Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerin yüzeyinde kırağı oluştu.

Her mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapan 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, bir süre önce yağan kar ile beyaza büründü.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı ilçede, hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi sonucu ağaçlar ve bitkiler, kırağı tuttu.

Kırağıyla eşsiz bir görünüme kavuşan ağaçlar ve bitkiler, karla kaplı Munzur Dağları'nın zirvesiyle bütünleşerek güzel görüntüler sundu.

İlçede yaşayan fotoğrafçılar da soğuk havaya aldırış etmeden yüzeyi kırağı tutan ağaç ve bitkileri fotoğrafladı.

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