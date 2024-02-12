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Yaşam

Belçika'nın "Türk köyü"nde karnaval coşkusu yaşandı

Belçika'nın Türk köyü olarak bilinen Faymonville'de gelenekselleşen karnaval, renkli görüntülere sahne oldu.

Selen Valente Rasquinho  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Belçika'nın "Türk köyü"nde karnaval coşkusu yaşandı Fotoğraf: Dursun Aydemir - AA

Brüksel

Liege kentine bağlı köyün ay yıldızlı tabelasıyla dikkati çeken kültür merkezinde toplanan kalabalık, karnaval için hazırlıklarını yaptı.

Ardından Türk bayraklı bando takımının arkasında kortej oluşturuldu.

Rengarenk kostümleriyle köyün ana caddesinde dans ederek korteje katılan Faymonville sakinleri, izleyicilere konfetiler, şekerler fırlattı.

Karnavala Belçika ve komşu ülkelerden çok sayıda Türk de bayraklarıyla katılarak coşkuya ortak oldu.

AA muhabirine konuşan Tamer Çal, Almanya'nın Stutgart kentinden karnavala katılmak için ikinci kez geldiğini, Türk adıyla anılan köyün kültürünü tanımak istediğini söyledi.

Belçika'nın Gent kentinde yaşayan Özcan Kızılarslan da köyün Türk olarak nitelenmesinden iftihar ettiğini söyleyerek, çocuklarıyla bu gururu yaşamak için karnavala geldiğini belirtti.


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