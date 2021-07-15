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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nin açılışını gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nin açılışını gerçekleştiriyor.
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Büyük Çamlıca Camisi'nde 2 bin 71 metrekarelik Türk bayrağı açıldı

Büyük Çamlıca Camisi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 350 öğrencinin katılımıyla 2 bin 71 metrekarelik Türk bayrağı açıldı.

Mustafa Hatipoğlu   | 15.07.2021
Büyük Çamlıca Camisi'nde 2 bin 71 metrekarelik Türk bayrağı açıldı Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu / AA

Istanbul

Öğle namazının ardından cami avlusunda bir araya gelen 350 Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi, hep birlikte açtıkları bayrağı bir süre dalgalandırdı.

Çamlıca Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma Derneği Başkanı Ergin Külünk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "15 Temmuz hain darbe kalkışmasının beşinci senesini yaşıyoruz. Rabb'im ülkemize bir daha böyle günler yaşatmasın. Biz bugün unutulmasın, yarınki neslimize çoluk çocuğumuza bugünü hatırlatmak anlamında 350 imam hatip talebesiyle beraber 2 bin 71 metrekarelik bayrağımızı açarak bir yad etme merasimi yaptık." ifadelerini kullandı.

Camiye gelen vatandaşlar da bu anı cep telefonlarıyla görüntüledi.

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