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Yaşam

Kızıl tilkiler dakikalarca ses dinleyip karda avını yakalamaya çalışıyor

Kar üstünde yiyecek bulma çabasındaki kızıl tilkileri AA muhabiri görüntüledi.

Ömer Tarsuslu  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Kızıl tilkiler dakikalarca ses dinleyip karda avını yakalamaya çalışıyor Fotoğraf: Ömer Tarsuslu/AA

Kars

Kars'ta kar yağışı ile beyaza bürünen arazide kızıl tilkiler, yiyecek için dakikalarca ses dinleyip avını yakalamaya çalışıyor.

Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen tilkiler, karla kaplı zorlu doğa koşullarında yiyecek bulabilmek için kendi yöntemlerini kullanıyor.

Susuz ilçesinde kar kalınlığının bir metreyi bulduğu arazide yiyecek bulma çabasındaki kızıl tilkileri AA muhabiri görüntüledi.

Kar ve soğuk hava nedeniyle yaban hayatının olumsuz etkilendiği bölgede kızıl tilkilerin, dakikalarca sesleri dinleyerek avını yakalamaya çalışıyor.

Beyaza bürünen arazide fare gibi canlıları kendilerine özgü yöntemlerle avlayan tilkilerin ilginç hareketlerini anbean AA kamerası kaydetti.

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