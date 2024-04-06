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Yaşam

Başkentte bayram öncesi alışveriş yoğunluğu

Ramazan Bayramı öncesi Ankara'nın merkez noktalarında alışveriş ve trafik yoğunluğu yaşandı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 06.04.2024 - Güncelleme : 06.04.2024
Başkentte bayram öncesi alışveriş yoğunluğu Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan/AA

Ankara

Başkentte, Ramazan Bayramı dolayısıyla alışveriş yapmak isteyenler alışveriş merkezleri ve caddelerde yoğunluk oluşturdu.

Kentin işlek noktalarında uzun araç kuyrukları görülürken, trafik polisleri, araç ve yaya yoğunluğunun yaşandığı alanlarda zaman zaman uyarılarda bulundu.

Semt pazarlarında yoğunluk

Bazı vatandaşlar ise bayram tatili öncesi marketlerde alışveriş yaptı.

Ulus hali ve diğer semt pazarlarında, mutfak alışverişi yapanların yoğunluğu dikkati çekti. Bayram öncesinde son hazırlıklarını yapan başkentliler, ağırlıklı olarak şeker ve çikolata satın aldı.

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