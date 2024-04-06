Başkentte bayram öncesi alışveriş yoğunluğu
Ramazan Bayramı öncesi Ankara'nın merkez noktalarında alışveriş ve trafik yoğunluğu yaşandı.
Ankara
Başkentte, Ramazan Bayramı dolayısıyla alışveriş yapmak isteyenler alışveriş merkezleri ve caddelerde yoğunluk oluşturdu.
Kentin işlek noktalarında uzun araç kuyrukları görülürken, trafik polisleri, araç ve yaya yoğunluğunun yaşandığı alanlarda zaman zaman uyarılarda bulundu.
Semt pazarlarında yoğunluk
Bazı vatandaşlar ise bayram tatili öncesi marketlerde alışveriş yaptı.
Ulus hali ve diğer semt pazarlarında, mutfak alışverişi yapanların yoğunluğu dikkati çekti. Bayram öncesinde son hazırlıklarını yapan başkentliler, ağırlıklı olarak şeker ve çikolata satın aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.