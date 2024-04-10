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Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Emine Erdoğan, "Huzur içerisinde ibadet ve dualarla sevgi ile muhabbetin hakim olduğu bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum. Umut ışığının Gazze'ye ulaşmasını, mazlum coğrafyada sevinç ve barışın üstün gelmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Merve Yıldızalp, Çağla Koç  | 10.04.2024 - Güncelleme : 10.04.2024
Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan mesajında, şunları kaydetti:

"Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Huzur içerisinde ibadet ve dualarla sevgi ile muhabbetin hakim olduğu bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum. Umut ışığının Gazze'ye ulaşmasını, mazlum coğrafyada sevinç ve barışın üstün gelmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hayırlı bayramlar."

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