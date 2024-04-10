Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramın tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:
"Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.