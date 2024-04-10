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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramın tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Merve Yıldızalp  | 10.04.2024 - Güncelleme : 10.04.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramın tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum."

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