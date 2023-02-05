Dolar
18.83
Euro
20.33
Altın
1,865.95
ETH/USDT
1,666.90
BTC/USDT
23,368.00
BIST 100
4,997.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Ballıdağ'ın karlı zirvesi dronla görüntülendi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bulunan Ballıdağ'ın karlı ormanları dronla görüntülendi.

Özgür Alantor   | 05.02.2023
Ballıdağ'ın karlı zirvesi dronla görüntülendi Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Beklenen kar yağışının bölgede etkili olmasıyla çam ve meşe ağaçlarıyla kaplı 1570 metre rakımlı Ballıdağ, beyaza büründü.

Bölgenin en yüksek noktaları arasındaki dağda, kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştı. Doğa fotoğrafçıları karla kaplanan ormanların fotoğraflarını çekmek için sık sık bölgeyi ziyaret ediyor.

Fotoğraf çekmek için bölgeye gelen doğa fotoğrafçılarından Cebrail Keleş, AA muhabirine, beklenen ve özlenen karın sonunda bölgeye geldiğini söyledi.

Kastamonu'nun çok özel bir coğrafya olduğunu vurgulayan Keleş, "Kastamonu bilindiği gibi fotoğrafçılar için farklı güzellikler sunuyor. Özellikle kışın, ister Ilgaz ister Yaralıgöz isterse Ballıdağ. Bir doğa fotoğrafçısının ne kadar güzellik istiyorsa hepsini gözler önüne sunduğu müthiş bir fotoğraf stüdyosu. Bizim de kar yağdığında ilk geldiğimiz yerlerden biri Ballıdağ. Çam ağaçlarının üzerine kar yağdığında Ballıdağ müthiş bir fotoğraf veriyor. Hem kar keyfini hem de fotoğraf çekme keyfini en güzel yaşadığımız yerlerden biri. Tüm doğa fotoğrafçıları için burası bulunmaz bir yer." dedi.

Doğa fotoğrafçısı Yunus Özel de bölgeye hayran olduğunu belirterek, "Kar yağdığında fotoğrafçıların en sık uğradığı yerlerden biri burası. Fotoğraf çekmek için geliyoruz. Gayet güzel fotoğraflar çıkıyor. Doğası ve manzarası çok güzel." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Bakan Yanık, şubat sonunda 2 bin 323 engellinin kamuya memur olarak yerleştirileceğini bildirdi
Kapadokya'da ocak ayındaki ziyaretçi sayısında rekora ulaşıldı
Adnan Kahveci'nin ölümünün üzerinden 30 yıl geçti
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 103 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Benzer haberler

Ballıdağ'ın karlı zirvesi dronla görüntülendi

Ballıdağ'ın karlı zirvesi dronla görüntülendi

Milli boksör Samet, Avrupa'dan sonra gözünü dünya şampiyonluğuna dikti:

Gaziantep ve çevre illerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkili oluyor

Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkili oluyor
Bitlis'te tarihi yapılar karla kaplandı

Bitlis'te tarihi yapılar karla kaplandı
İstanbul Valiliği, beklenen olumsuz hava şartlarına karşı alınan önlemleri açıkladı

İstanbul Valiliği, beklenen olumsuz hava şartlarına karşı alınan önlemleri açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet