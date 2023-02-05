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Yaşam

Anneleri ölen ikiz keçileri biberonla besliyor

Ardahan'ın Posof ilçesinde yaşayan Turgay Akgüz, anneleri ölen ikiz keçileri sobanın başında biberonla besliyor.

Günay Nuh   | 05.02.2023
Anneleri ölen ikiz keçileri biberonla besliyor Fotoğraf: Yaşar Mert - AA

Ardahan

İlçeye bağlı Uluçam köyünde besicilikle uğraşan 51 yaşındaki Akgüz, doğum yaptıktan hemen sonra anneleri ölen iki yavruyu eliyle besliyor.

Akgüz, diğer keçilerden sağdığı sütle günde 3 kez biberonla beslediği iki yavruya, evindeki sobanın başında adeta bebek gibi bakıyor.

Ev ortamını mesken edinen ikizler, acıktıklarında Akgüz'ün peşinden ayrılmıyor.

Akgüz, AA muhabirine, annelerini kaybeden yavrulara sobanın başında özenle baktığını belirtti.

Yetimlerle yakından ilgilendiğini dile getiren Akgüz, "Anneleri maalesef doğum esnasında öldü. Biz de bunlara bakmakla yükümlü olduk. Gün için belirli aralıklarla süt veriyorum. Acıktıklarında yanıma gelirler." dedi.

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