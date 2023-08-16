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Yaşam

Balıkesir'de üretilen coğrafi işaretli Sındırgı kornişonunda hasat başladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde üretilen coğrafi işaretli turşuluk salatalık çeşidinin üreticileri hasada başladı.

Murat Seyman  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
Balıkesir'de üretilen coğrafi işaretli Sındırgı kornişonunda hasat başladı Fotoğraf: Murat Seyman/AA

Balıkesir

Sındırgı Belediyesinin başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) geçen ay coğrafi işaret tescili yapılan "Sındırgı kornişonu", ilçe merkezi ile Yaylabayır, Yüreğil, Işıklar, Küçükdağdere, Büyükdağdere, Osmanlar ve Aslandede başta olmak üzere 15 kırsal mahallede üretiliyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi tarafından son yıllarda yapılan göletler sayesinde sulama imkanlarının yaygınlaşmasıyla üretim alanı artan kornişondan yılda yaklaşık 30 bin ton ürün alınıyor.

Yaylabayır'da hasada başlayan üreticileri arazilerinde ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, coğrafi işaret tescilinden dolayı Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'a teşekkür ederek, "Çünkü gerçekten bölgede bu konuyu destekliyor, turizmi, doğal şehri ve tüm ürünlerini şehri tanıtıyor. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Yavaş da ilçede 3 bine yakın ailenin geçimini kornişondan sağladığını dile getirdi.

Sındırgı kornişonunun özelliklerine değinen Yavaş, şöyle devam etti:

"Turşu yapılınca uzun süre nefasetini koruyan bu özel ürünün coğrafi işaretini aldık. Büyükşehir Belediye Başkanımız göletler konusunda destek verdi, hükümetimiz burada destekler verdi. Halkımız önceden buğday, arpa, tahıl ektiği yerlerde artık sulu tarıma geçti. Geliri arttı, istihdam arttı, şehirden köye göçün önü açıldı. Allah binlerce kez razı olsun. Üretmek çok güzel bir hadise, üreten de halkımız var. Burada gayretli kadınlarımız, erkeklerimiz hepsinden binlerce razı olsun. Sındırgı'nın bu özel ürünü, kütür kütür yediğiniz, çok harika olan muhteşem ve uzun süre dayanıklılığını gösteren kornişon salatalığın coğrafi işareti Sındırgı'mıza hayırlı ve uğurlu olsun."

Sındırgı Ziraat Odası Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, bu sene yağışlardan dolayı kornişon ekiminin bir ay gecikmeli yapıldığını aktardı.

Rekoltenin beklentilerini karşıladığını anlatan Yılmaz, "Çiftçiler memnun, devam ediyorlar. Ürüne talep de var, gayet iyi. Şu anda firmalar iştahlı gözüküyor. 7 firma, bölgemizde sözleşmeli üretimden alım yapıyor." ifadesini kullandı.

Üreticilerden İsa Sarı ise Yaylabayır'da gölet yapılmasıyla kornişon ve biberiye üretiminin arttığını bildirdi.

Ramazan Karaoğlu da birkaç yıldır kornişon ürettiğini, bu işten iyi kazanç elde ettiklerini belirtti.

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