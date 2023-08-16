Dolar
27.06
Euro
29.57
Altın
1,905.91
ETH/USDT
1,824.50
BTC/USDT
29,138.00
BIST 100
7,687.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Marmaris'e "Seabourn Encore" 586 yolcusuyla geldi

Bahama bayraklı "Seabourn Encore​​​​​​​" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesini ziyaret etti.

Sabri Kesen  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
Marmaris'e "Seabourn Encore" 586 yolcusuyla geldi Fotoğraf: Sabri Kesen/AA

Muğla

Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine yanaştırılan Bahama bayraklı 210 metrelik gemide, çoğunluğu ABD ve İngiliz uyruklu 586 yolcu ile 460 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından şehir merkezini ve tarihi alanları gezen turistler, Yat Limanı'ndaki restoran ve kafelerde yemek yedi, Marmaris Kapalı Çarşı'da alışveriş yaptı.

Çıktığı tur kapsamında Antalya Limanı'ndan gelen kruvaziyerin gece saatlerinde Kos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da "3 gün boyunca dalgalı denize girmeyin" uyarısı
Kadıköy'de taksicilere yönelik denetim yapıldı
Antalya'nın sahillerinde yoğunluk yaşanıyor
Esenler Belediye Başkanı Göksu: İlçede yaklaşık 60 bin konut kentsel dönüşüme girdi
İstanbul'da dron destekli kırmızı ışık ihlali denetimi yapıldı

Benzer haberler

Antalya'nın sahillerinde yoğunluk yaşanıyor

Antalya'nın sahillerinde yoğunluk yaşanıyor

Marmaris'e "Seabourn Encore" 586 yolcusuyla geldi

Antalya ormanlarındaki 296 yangın havuzu ekiplere kolaylık sağlıyor

Sahipsiz köpeklerin saldırdığı profesör sorumlu kurumlara açtığı tazminat davasını kazandı

Sahipsiz köpeklerin saldırdığı profesör sorumlu kurumlara açtığı tazminat davasını kazandı
Antalya'da yüksek nem bunalttı

Antalya'da yüksek nem bunalttı
Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet