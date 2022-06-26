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Yaşam

Balıkesir'de şehit babasının yanan evi yeniden yapılacak

Kardak kayalıklarında 1996'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Üstçavuş Tevfik Özdemir'in babası Esat Özdemir'in Balıkesir'de önceki gün çıkan yangında kullanılmaz hale gelen evi, Büyükşehir Belediyesince yeniden yapılacak.

İlkan Toprak   | 26.06.2022
Balıkesir'de şehit babasının yanan evi yeniden yapılacak

Balıkesir

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balya ilçesine bağlı Orhanlar Mahallesi'nde şehit babası Özdemir'in evi, 24 Haziran'da çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından olay yerinde incelemede bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehidin babası Esat Özdemir ile görüştü. İncelemenin ardından evin yıkılarak yeniden yapılması talimatını veren Yılmaz, vatandaşın her zaman maddi manevi yanında olduklarını bildirdi.

Öte yandan yangında çoğu eşyanın kullanılamayacak halde gelmesine rağmen, evde bulunan Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağının yanmaması görenleri duygulandırdı.

Esat Özdemir'in oğlu Üstçavuş Tevfik Özdemir, Kardak kayalıklarında 1996'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olmuştu.

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