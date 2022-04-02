Dolar
14.68
Euro
16.22
Altın
1,922.67
ETH/USDT
3,475.70
BTC/USDT
46,526.00
BIST 100
2,251.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Ramazan 2022

Orman ekipleri ramazanın ilk sahurunu yangın bölgesinde yaptı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınında görevli ekipler, ramazan ayının ilk sahurunu söndürme çalışmalarının sürdüğü bölgede yaptı.

Burak Akay   | 02.04.2022
Orman ekipleri ramazanın ilk sahurunu yangın bölgesinde yaptı

Çanakkale

Dün öğle saatlerinde Dağoba köyü yakınlarında çıkan orman yangınına müdahale aralıksız sürüyor.

Toplam 50 arazöz ve 15 iş makinesinin yanı sıra yüzlerce işçinin görev yaptığı söndürme çalışmalarına çevre illerden de destek geldi.

Bölgedeki söndürme faaliyetine katılan işçiler de ramazan ayının ilk sahurunu yangın sahasında yaptı.

Türk Kızılay Çanakkale Şubesi tarafından hazırlanan kumanyalar orman ekiplerince sahaya taşınıp personele dağıtıldı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü çalışanı Hikmet Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 15.00'ten bu yana Bayramiç'te olduklarını söyledi.

Ramazan ayını da burada karşıladıklarını belirten Soylu, "Mücadelemiz devam ediyor. Herkes için buradayız. Son ateş sönene kadar buradayız." dedi.

İbrahim Yılmaz ise "Rüzgar bizi yordu. Zorlu bir süreç ama mücadeleye devam edeceğiz. Ramazan ayını da burada karşıladık." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 13 bin 367 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19'a yönelik OHAL uygulaması sona erdi
İsveç'te Kovid-19 yasası yürürlükten kaldırıldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 980 bin 627'ye çıktı
Polonya'da Kovid-19 artık 'grip muamelesi' görecek

Benzer haberler

Orman ekipleri ramazanın ilk sahurunu yangın bölgesinde yaptı

Orman ekipleri ramazanın ilk sahurunu yangın bölgesinde yaptı

Bozcaada ve Gökçeada hatlarında feribot seferlerine fırtına engeli

Bursa'da ormanlık alanda yangın

Osmaniye'de akaryakıt tankerinin alev alan lastiklerine itfaiye müdahale etti

Osmaniye'de akaryakıt tankerinin alev alan lastiklerine itfaiye müdahale etti
57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun geleneksel medya turu yapıldı

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun geleneksel medya turu yapıldı
Bozcaada ve Gökçeada hatlarında feribot seferlerine fırtına engeli

Bozcaada ve Gökçeada hatlarında feribot seferlerine fırtına engeli