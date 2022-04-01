Osmaniye'de akaryakıt tankerinin alev alan lastiklerine itfaiye müdahale etti
Osmaniye
Osmaniye'de akaryakıt tankerinin lastiklerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
A.A. idaresindeki 35 YU 324 plakalı akaryakıt tankerinin dorsesinin lastikleri, Osmaniye-Gaziantep Karayolu Bahçe ilçesi yakınlarında seyir halindeyken alev aldı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.