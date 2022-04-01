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Osmaniye'de akaryakıt tankerinin alev alan lastiklerine itfaiye müdahale etti

Muzaffer Çağlıyaner   | 01.04.2022
Osmaniye'de akaryakıt tankerinin alev alan lastiklerine itfaiye müdahale etti

Osmaniye

Osmaniye'de akaryakıt tankerinin lastiklerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

A.A. idaresindeki 35 YU 324 plakalı akaryakıt tankerinin dorsesinin lastikleri, Osmaniye-Gaziantep Karayolu Bahçe ilçesi yakınlarında seyir halindeyken alev aldı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

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