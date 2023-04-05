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Yaşam

Baharın müjdecisi leylekler Bingöl'deki yuvalarına yerleşti

Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havanın ısınmasıyla Bingöl'deki yuvalarına yerleşmeye başladı.

Rıdvan Korkulutaş  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Baharın müjdecisi leylekler Bingöl'deki yuvalarına yerleşti Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş/AA

Bingöl

Her yıl ilkbaharda kente gelen leylekler, yaz mevsimini elektrik ve telefon direkleri, cami kubbeleri ile evlerin çatısında yaptıkları yuvalarda geçiriyor.

Kış aylarının sert ve soğuk geçtiği kentte sonbahara kadar konaklayan leylekler, kışın gelmesiyle sıcak iklime sahip bölgelere göç ediyor.

Tarla ve su kaynaklarındaki bazı canlı türleriyle beslenen leylekleri yöre halkı koruyor.

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