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Yaşam

Ayasofya'da yeni düzenleme ile giriş yoğunluğu azaldı

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne ibadet için gelenler ile turistik amaçlı ziyaret eden yabancıların girişlerini ayıran yeni uygulama ile ilk cuma namazı kılındı.

Aişe Hümeyra Akgün  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Ayasofya'da yeni düzenleme ile giriş yoğunluğu azaldı Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

​​​​​​​Kültür ve Turizm Bakanlığının restorasyon ve koruma çalışmaları kapsamında başlattığı yeni düzenlemede, cami girişlerinde yoğunluk azaldı.

Camiye ibadet için gelen Türk vatandaşları, Sultanahmet Meydanı'ndaki bölümde İmparatorluk kapısından Ayasofya'ya giriş yapıyor.

Yeni uygulama ile ibadet dışında tarihi mekana yapılan turistik geziler ise III. Ahmet Çeşmesi karşısında açılan kapıdan başlayarak, galeri katında devam ediyor.

Turistik geziler, 25 avro giriş ücreti ile gerçekleşiyor. Camii harim katı ile Osmanlı dönemi eklerini görerek cennet-cehennem kapısından geçen turistler, bu bölümdeki Bizans dönemi mozaiklerini de inceleyebiliyor.

QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen sistemle ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden 23 dilde bilgi alabiliyor.

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