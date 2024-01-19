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Yaşam

Anneler, çocuklarının okuduğu okulda dikiş eğitimi alıyor

Diyarbakır'da anneler, çocuklarının okuduğu okulun bodrum katında kendileri için hazırlanan atölyede dikiş eğitimi alıyor.

Mehmet Sıddık Kaya  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Anneler, çocuklarının okuduğu okulda dikiş eğitimi alıyor Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya/AA

Diyarbakır

Şehit Polis Sabri Kün İlkokulu ve Anaokulu'ndaki kullanılmayan bodrum katı, okul idaresi tarafından 4 yıl önce dikiş ve giyim atölyesi olarak düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezinden usta öğreticilerin görevlendirildiği atölyeye okul idaresi tarafından dikiş makinesi, kazanlı ütü masası, ayna, prova mankenleri, kesim masası yerleştirildi.

Atölyede, bugüne kadar, aralarında okulda okuyan öğrencilerin annelerinin de yer aldığı 1000 kadın dikiş eğitimi aldı.

Halihazırda 50 kadının eğitim gördüğü atölyede dikilen ürünlerle öğrencilerin giysi, okulun da masa örtüsü ve perde ihtiyaçları karşılandı.

Öğrencilerin ve okulun ihtiyaçlarını karşılayan kadınlar, hazırladıkları ürünlerin satışı ile de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

"Yukarıda öğrencilerimize, aşağıda velilerimize eğitim veriyoruz"

Okul müdürü Timur Kaymaz, AA muhabirine, okullarında 2 bin 700 ilkokul ve anaokulu öğrencisinin eğitim gördüğünü söyledi.

Velilerin talebi üzerine okulun bodrum katını dikiş atölyesine çevirdiklerini anlatan Kaymaz, böylece öğrencilerin ve velilerin aynı okulda eğitim aldıklarını belirtti.

Kaymaz, dikiş kursunun kadınlara giysi tasarlama ve dikme fırsatı sunduğunu kaydederek, "Kursiyerlerimiz 3 aylık kurslarda eğitim alarak burada dikiş öğreniyorlar. Aldıkları sertifikalarla da ileride meslek sahibi olacaklar. Bu meslekle de ailelerine katkı sunacaklar." dedi.

Kadınların okul için cübbe ve perde diktiğini, öğrencilerin giysilerinin tamiratını yaptıklarını, bu sayede bu hizmet için ücret ödemediklerini dile getiren Kaymaz, bunun okula da ciddi bir katkı sağladığını aktardı.

"Öğretmen masalarımızın örtülerini, sınıflardaki perdelerimizi buradaki imkanlarla sağladık. Çok güzel bir ortam oldu. Yukarda öğrencilerimize, aşağıda velilerimize eğitim veriyoruz. Onların da istihdama katkımız oluyor." diyen Kaymaz, velilerin, kadınların burada 2-3 saat kurs gördüğünü, üretime katılmanın mutluluğu ve huzuruyla evlerine döndüğünü kaydetti.

"Hem kendi hem de okulun ihtiyaçlarını gidermiş oluyoruz"

Usta öğretici Fatma Bakış Akalın da kursta kişiye özel kalıp çıkarttıklarını, dikiş tekniklerini öğrettiklerini, evine dikiş makinesi alıp üretim yapan birçok kadının gelir elde etmeye başladığını anlattı.

"Okulun cübbelerini, masa örtülerini, perdelerini dikiyoruz. Kadınlar kendileri ile eşlerinin ve çocuklarının da giysi ihtiyacını gidermiş oluyor. Hem kendi hem de okulun ihtiyaçlarını gidermiş oluyoruz." diyen Akalın, atölyede gömlek, pantolon, pijama takımı, etek gibi ürünler de hazırladıklarını dile getirdi.

"Üretiyoruz, çok mutluyuz"

Hem okulun velilerinden hem de kursiyerlerinden olan Ayşe Bahar, eğitim verildiğini öğrenince kursa kayıt yaptırdığını söyledi.

Bahar, "Şu an kendim üretiyorum. Evde makinelerim var. Hem dikiş hem de overlok makinesi aldım. Evde eşim, çocuklarım ve kendim için elbise dikiyorum. Evde daha önce sıkılıyordum kursa gelince daha sosyalleştik. Psikolojik olarak da daha iyiyiz. Üretiyoruz, çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kezban Çevik de çocuğunu okula bıraktıktan sonra atölyeye inip dikiş eğitimi aldığını, bu eğitim ve üretim sayesinde öz güvenlerinin arttığını belirtti.

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