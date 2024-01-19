Dolar
30.19
Euro
32.86
Altın
2,032.87
ETH/USDT
2,486.70
BTC/USDT
41,410.00
BIST 100
7,988.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova'da “Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni”ne katılıyor
logo
Yaşam

İran sınırındaki öğrenciler, yarıyıl tatili öncesi şehitlere özel program düzenledi

Van'ın Çaldıran ilçesindeki Osmanlı Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri dönem sonu etkinliğinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerin isimlerini tek tek okuyarak yoklama yaptı, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

Özkan Bilgin  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
İran sınırındaki öğrenciler, yarıyıl tatili öncesi şehitlere özel program düzenledi

Van

Van'ın Çaldıran ilçesinde İran sınırındaki mahallede eğitimlerini sürdüren çocuklar, şehitleri anmak amacıyla yarıyıl tatiline girmeden karlı tepelerde ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı, şehitlerin isimlerini okuyup "burada" diyerek yoklama yaptı.

Osmanlı Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerleri anmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Ellerinde şehitlerin isimlerinin yazıldığı kağıtlar, Türk bayrakları ve balonlarla, Mehter Marşı eşliğinde karlı tepelere doğru yürüyen öğrenci ve öğretmenler, okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Emrullah Aktaş'ın şehitler anısına yazdığı şiiri okudu.

Şehitlerin adını tek tek okuyup hep bir ağızdan "burada" diyerek yoklama yapan öğrenciler, Türk bayrağı etrafında birliği sembolize eden koreografi oluşturdu.

Dönem sonu etkinliği için okula dönen öğrenciler burada gün boyu düzenlenen etkinliklere katıldı.

"Dünyayı İyilik Kurtaracak Topluluğu" üyeleri de öğrencilere pamuk şekeri ikram etti ve balon dağıttı.

Öğrenciler arası "O Ses Osmanlı" yarışmasının finali yapıldı

Karne etkinliğinde, okuldaki öğretmenlerin öğrenciler arasında düzenlediği "O Ses Osmanlı" yarışmasının finali gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Gülmez, şube müdürleri, okul idaresi ve öğretmenlerden oluşan jüri üyeleri, 6 öğrencinin final performansını dinledi, verdikleri puanla birinciyi belirledi.

Gülmez, okulun son haftasında ilçe genelindeki okullarda çok güzel etkinliklerin yapıldığını söyledi.

Osmanlı Ortaokulu'nda öğrenci ve öğretmenlerin çok anlamlı bir etkinliğe imza attığını dile getiren Gülmez, şöyle konuştu:

"Bu etkinlikte sanatsal kültürel faaliyetler yapıldı, öğrenciler yeteneklerini sergiledi. En önemlisi ise son dönemde gerçekleşen terör saldırılarında hayatlarını kaybeden, canlarını bu ülke için feda eden şehitlerimizi anmak, onları yad etmek için okulumuzda güzel bir etkinlik düzenlendi. Ses yarışması çok güzeldi. Eğitim öğretim yılı ülkemizin her köşesine hayırlar getirsin. İkinci dönemin de çok güzel geçmesini temenni ediyoruz. Etkinliklerde emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Trabzon'da konuştu: KKTC Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devletidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Hadis Araştırma Takdim ve İcazet Merasimi'ne katıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ile bir araya geldi
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı
"Futbolda şike kumpası" davasında 4 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Benzer haberler

İran sınırındaki öğrenciler, yarıyıl tatili öncesi şehitlere özel program düzenledi

İran sınırındaki öğrenciler, yarıyıl tatili öncesi şehitlere özel program düzenledi

Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da besiciler kışın zorluklarına rağmen hayvanların bakımını ihmal etmiyor

Öğrenciler köy okulundaki "Aşure" adlı kedinin yanından ayrılmıyor

Öğrenciler köy okulundaki "Aşure" adlı kedinin yanından ayrılmıyor

Van, Hakkari ve Bitlis'te 69 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari ve Bitlis'te 69 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Van'da tarihi yapılar karla kaplandı

Van'da tarihi yapılar karla kaplandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet