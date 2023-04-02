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Yaşam

Avlanması yasak olan ur keklikleri Erzurum'da görüntülendi

Erzurum'un İspir ilçesinde, avlanması yasak olan ve yüksek kesimlerde nadir görülen ur keklikleri görüntülendi.

İlhami Erkılıç  | 02.04.2023 - Güncelleme : 02.04.2023
Avlanması yasak olan ur keklikleri Erzurum'da görüntülendi Fotoğraf: Bülent Erkan - AA

Erzurum

Doğal güzellikleri ve zengin bitki örtüsünün yanı sıra Kaçkar Dağları'nın güney eteklerinde her mevsim ayrı güzelliğe bürünen İspir ilçesi, çok sayıda yaban hayatına da ev sahipliği yapıyor.

Zamanının çoğunu dağlarda geçiren ve kendisini doğayı korumaya adayan "Dağların oğlu" lakaplı Bülent Erkan da Kaçkar Dağları'nda avlanması yasak ve nesli tükenme tehlikesi düşük riskli türlerden olan ur kekliklerini (Tetraogallus caspius) görüntüledi.

Görüntülerde, ur kekliklerinin karlı araziler ile yüksek kesimlerdeki kayalıklarda gezip yiyecek aradığı anlar yer alıyor.

Doğasever Erkan, AA muhabirine, ilçenin doğal bitki örtüsüyle Erzurum'un renkli bir yeri olduğunu söyledi.

İlçesinin doğasında çeşitli yaban hayvanları gördüğünü dile getiren Erkan, "Bunlardan biri de ur kekliği, yüksek kesimlerde yaşar ve bu kekliklerin avlanması da yasak. Kaçkar Dağları'nda doğa gezisi sırasında nadir görülen ur kekliklerini görüntüledim. Sürekli doğayı koruyup gözlemliyorum." diye konuştu.

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