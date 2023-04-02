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Yaşam

Meslek liseli öğrenciler depremzedeler için yatak üretiyor

Kayseri'de meslek liseli öğrenciler, ürettikleri yatakları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki depremzedelere gönderiyor.

Ergün Haktanıyan  | 02.04.2023 - Güncelleme : 02.04.2023
Meslek liseli öğrenciler depremzedeler için yatak üretiyor

Kayseri

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile hazırladığı projeye destek verdi.

Proje ile okulda kurulan tesiste yatak üretimi için makine kurulumu gerçekleştirilirken, bazı firmalar da yatağın yayı, kumaşı ve süngeri için destek sağladı.

Yaklaşık 2 milyon 600 bin lira maliyetli projenin 1 milyon 802 bin 396 lirası ORAN, geri kalan bölümü ise Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce karşılandı.

Öğrencilerin proje kapsamında aralık ayında üretimine başladığı yataklar, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetten etkilenen illerdeki depremzedelere gönderilmeye başlandı.

Okul müdürü Osman Yücel, AA muhabirine, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile "Yetişmiş eleman, kaliteli üretim" adlı projeyi hazırlayarak ORAN'a sunduklarını söyledi.

Kalkınma ajansının, projelerini kabul ettiğini belirten Yücel, proje bütçesinin 2 milyon 582 bin 396 lira olduğunu dile getirdi.

İhale sürecinin ardından 7 Aralık'ta ilk yatağın banttan indirildiğini anlatan Yücel, üretilen yataklara okulun bulunduğu Germir bölgesinin eski ismi olan "Karmiria" markasını verdiklerini, marka tescili yaptıklarını ifade etti.

Öğrenciler 1100'ün üzerinde yatak üretti

Yücel, "asrın felaketi"nin yaşanmasının ardından yaklaşık 40 öğrenciyle afet bölgelerindeki depremzedeler için üretim yapmaya başladıklarını aktararak, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimizle beraber tesisimizde 1100'ün üzerinde yatak yaptı. Ürettiğimiz yataklar Hatay, Malatya, Elbistan ve Adıyaman gibi deprem bölgelerine gönderildi." dedi.

İplik bölümü öğrencisi Serkan Çizci ise ORAN'ın desteği ile yatak imalatı yaptıklarını ve deprem bölgesindeki depremzedelere gönderdiklerini belirtti.

Yatak yapmanın en zor kısmının kenar kapama olduğunu vurgulayan Çizci, mezun olduğunda daha kolay iş bulabileceğini de kaydetti.

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